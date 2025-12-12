Σταθερά 11η η Ελλάδα στο UEFA Ranking – Τα «δώρα» Τσεχίας και Πολωνίας - Real.gr

Μία βραδιά… όνειρο ήταν για την Ελλάδα αυτή της Πέμπτης (11/12), αφού τα νέα ήταν πολύ καλά σε ότι αφορά το UEFA Ranking.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας πλησίασε τη 10η Τσεχία και ταυτόχρονα απομακρύνθηκε από τη 12η Πολωνία, μετά τα αποτελέσματα που κατέγραψαν ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, κόντρα σε Σαμσουνσπόρ, Βικτόρια Πλζεν και Λουντογκόρετς αντίστοιχα.

Οι εκπρόσωποι της χώρας μας συγκέντρωσαν συνολικά 800 βαθμούς και σε αυτούς προστίθενται οι 400 που πήρε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Καϊράτ. Κάπως έτσι, η Ελλάδα πήγε από τους 41.312 στους 42.512 (1.200 σύνολο αυτή βδομάδα), πλησιάζοντας την Τσεχία. Διότι την ίδια ώρα, οι εκπρόσωποί της δεν τα πήγαν τόσο καλά.

Η Βικτόρια Πλζεν πρόσφερε 200 πόντους μετά την ισοπαλία με το «τριφύλλι» και η Σπάρτα Πράγας 400 μετά τη νίκη επί της Κραϊόβα. Αντίθετα, όμως, η Σίγκμα Όλομουτς υπέστη ήττα – σοκ από την Λίνκολν και την Τρίτη η Τότεναμ λύγισε με τριάρα τη Σλάβια Πράγας. Ως εκ τούτου, η Τσεχία μάζεψε μόλις 600 βαθμούς και από 43.300 πήγε στους 43.900, με την Ελλάδα να μειώνει αρκετά τη διαφορά στο UEFA Ranking.

Την ίδια ώρα, η χώρα μας απομακρύνθηκε και από την Πολωνία, αφού και εκείνης οι ομάδες δεν κατάφεραν να πάρουν πολλούς βαθμούς. Συγκεκριμένα η Ράκοφ νίκησε τη Ζριένσκι και η Λεχ Πόζναν έμεινε στο 1-1 εναντίον της Μάιντς, με τις δύο ομάδες να μαζεύουν 600 βαθμούς. Αντίθετα, Γιαγκελόνια και Λέγκια Βαρσοβίας δεν κατάφεραν να νικήσουν και ως εκ τούτου η 12η χώρα του UEFA Ranking πήγε από τους 40.375 στους 40.975.

Μάλιστα, για την Ελλάδα υπάρχει ένα ακόμα καλό νέο, αφού όπως όλα δείχνουν η Πολωνία είναι πολύ πιθανό να χάσει έναν εκπρόσωπο. Συγκεκριμένα, μετά την ήττα από τη Νόα, η Λέγκια Βαρσοβίας βρίσκεται μία ανάσα από τον αποκλεισμό στο Conference League.

❌ 🇵🇱 Poland will NOT secure an extra Champions League spot this season, despite good opening! ❌ 🇵🇱 Legia Warswaza are set for an early Conference League elimination after losing away at 🇦🇲 Noah! pic.twitter.com/NBk5aPExak — Football Rankings (@FootRankings) December 11, 2025

Αναλυτικά η κατάταξη στο UEFA Ranking:

Τσεχία 44.9000 (4/5)

Ελλάδα 42.312 (4/5)

Πολωνία 40.975 (4/4)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια κάθε θέσης:

10η θέση:

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League

11η και 12η θέση:

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

2ος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

3ος: 2ος προκριματικός Europa League

4ος: 2ος προκριματικός Conference League

ΠΗΓΗ: filathlos.gr