Στεφανίδη σε Χαρδαλιά: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος;

Απάντηση μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Twitter έδωσε στον Νίκο Χαρδαλιά η Κατερίνα Στεφανίδη.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων στην ενημέρωση της Τρίτης αναφερόμενος στον αθλητισμό είπε μεταξύ άλλων ότι "δεν διαλύεται ο ερασιτεχνικός αθλητισμός επειδή θα μείνει κλειστός για έναν μήνα". Η φράση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Κατερίνας Στεφανίδη, η οποία έγραψε χαρακτηριστικά:

"Γρίφος. Μόνο το 2% του πληθυσμού της χώρας θα καταφέρει να βρει τη λύση. Αν Μάρτιος + Απρίλιος + Μάιος + Νοέμβριος = 1 μήνας Τότε πόσους μήνες έχει ο χρόνος;".