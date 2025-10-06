Στέφανος Ντούσκος: Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας - Real.gr

Το πολύωρο ταξίδι επιστροφής ολοκληρώθηκε για τον Στέφανο Ντούσκο, που από τα ξημερώματα της Δευτέρας (06/10) «πάτησε» και πάλι Ελλάδα.

Ο Έλληνας κωπηλάτης αφίχθη στο «Ελ. Βενιζέλος» από τη Σανγκάη, όπου διεξήχθη το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας.