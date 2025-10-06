Στέφανος Ντούσκος: Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας - Real.gr

Το πολύωρο ταξίδι επιστροφής ολοκληρώθηκε για τον Στέφανο Ντούσκο, που από τα ξημερώματα της Δευτέρας (06/10) «πάτησε» και πάλι Ελλάδα.
Ο Έλληνας κωπηλάτης αφίχθη στο «Ελ. Βενιζέλος» από τη Σανγκάη, όπου διεξήχθη το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας.
Ο 27χρονος εκπροσώπησε επάξια τον εαυτό του πρωτίστως και μετέπειτα την Ελλάδα, γυρίζοντας πίσω με δύο μετάλλια.
Το χρυσό στο μονό σκιφ ανδρών και το ασημένιο στα 500 μέτρα σπριντ, το οποίο και ήταν σε αγώνα επίδειξης.
Μαζί του ταξίδεψε και ο Βασίλης Πολύμερος, πρόεδρος της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, ενώ στο αεροδρόμιο της Αθήνας τον υποδέχθηκαν θερμά συγγενείς και φίλοι.
Ο ίδιος έκανε δηλώσεις για την πορεία του στη διοργάνωση, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα και τη στήριξη που έλαβε.
