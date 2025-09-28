Στέφανος Ντούσκος: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

O Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, που διεξάγεται στην Σανγκάη.

Ο Ελληνας Ολυμπιονίκης, αγωνίσθηκε με εξαιρετική τακτική και ήταν 3ος στα πρώτα 500 μέτρα του τελικού στο σκιφ και 2ος στα 1.000 μέτρα. Σ΄εκείνο το σημείο της διαδρομής, ο Ντούσκος επιτέθηκε και πέρασε 1ος στα 1.500 μέτρα, για να κόψει πρώτος το «νήμα» του τερματισμού, μετά από έξι λεπτά, 36 δευτερόλεπτα και 75 εκατοστά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το χρυσό του Ντούσκου στην Σανγκάη, είναι το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στο σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας και το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε οποιαδήποτε κατηγορία σκαφών από το 2014.

Οσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ μετά τον αγώνα:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που μου έδωσε τη δύναμη και όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να φτάσω εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Δούλεψε ρολόι η κούρσα. Πήγαν όλα όπως ήθελα και όταν είδα ότι στα χίλια μέτρα ήμουν κοντά, το πίστεψα ακόμη περισσότερο. Έκανα υπομονή για να έχω δυνάμεις για το τέλος. Τα τελευταία 100 μέτρα ήταν τόσο δύσκολα που έβαλα την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό. Αυτό είναι αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά. Ήταν πραγματικά η κούρσα της ζωής μου, ο καλύτερος χρόνος που έχω κάνει. Μάλλον μου πάει η Ανατολή. Όσο περνούσα μπροστά ένιωθα ότι πάω για το χρυσό και δεν το άφησα στιγμή».

Ερωτηθείς για τα νέα παιδιά που μπορεί να ακολουθήσουν τον δρόμο του είπε: «Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά, να έρθουν και να γνωρίσουν το άθλημα της κωπηλασίας. Θα εκπλαγούν. Μπορεί να είμαστε μικροί σαν Ελλάδα και άλλοι να μοιάζουν τεράστιοι μπροστά μας, αλλά για εμάς μετρά η ελληνική ψυχή. Αξίζει ο κόπος για τέτοιες στιγμές, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό».

Δεν σταματά εδώ όμως καθώς πλέον στο μυαλό του είναι το Λος Άντζελες: «Προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να είμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά δεν επαναπαυόμαστε. Έρχεται μια νίκη, αλλά δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά αέρα. Θέλω στο Λος Άντζελες να είμαι σε καλύτερη μέρα και να διεκδικήσω ένα μετάλλιο. Ευχαριστώ τους πάντες».