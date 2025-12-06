Στέφανος Τσιτσιπάς: Διορία μέχρι την Παρασκευή για να παραδώσει το δίπλωμά του - Real.gr

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει διορία μέχρι την Παρασκευή προκειμένου να παραδώσει το δίπλωμά του στην Τροχαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός τενίστας θα πρέπει να παραδώσει το δίπλωμά του, καθώς πριν από λίγες ημέρες «έξυπνη» κάμερα της Αττικής Οδού είχε πιάσει το αυτοκίνητό του να τρέχει με 213 χλμ την ώρα.

Όπως μεταδίδει o Alpha, τότε, μέσω του gov.gr είχε σταλεί μήνυμα ώστε να δηλωθεί ποιος ήταν ο οδηγός. Δεν ανταποκρίθηκε η πλευρά του Τσιτσιπά σε αυτό, με αποτέλεσμα για την Τροχαία οδηγός να είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Όπως είχε γίνει γνωστό, στην Τροχαία παρουσιάστηκε ο πατέρας του Τσιτσιπά, λέγοντας πως ήταν αυτός που οδηγούσε εκείνο το βράδυ το αυτοκίνητο γιατί ο γιος του ήταν στο εξωτερικό – κάτι που όμως δεν έγινε αποδεκτό.

Η Τροχαία έχει σχηματίσει δικογραφία, την οποία θέλει να συμπληρώσει με κάποια νέα στοιχεία που αφορούν το δίπλωμα και θα την παραδώσει στα δικαστήρια.