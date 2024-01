Στέφανος Τσιτσιπάς: Εμφατική πρόκριση στους «16» του Australian Open - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τσιτσιπάς τελείωσε το ματς με 12 άσους (κανένα διπλό λάθος), είχε 75% κερδισμένους πόντους πίσω από το πρώτο service (39/52) και 57% στο δεύτερο (20/35), είχε πάνω από τους διπλάσιους winners (36-17), αλλά και 15 λιγότερα αβίαστα λάθη (21-36), ενώ ήταν άκρως αποτελεσματικός και ουσιαστικός στις ευκαιρίες για break (6/8).

Στον 4ο γύρο ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Τέιλορ Φριτς που κέρδισε τον Φαμπιάν Μαρόζαν με 3-6, 6-4, 6-2, 6-2.

Stef's off to the fourth round ?

He wins 6-3 6-0 6-4 over a valiant Van Assche. #AusOpen • #AO2024pic.twitter.com/ZsjEeaIHgv