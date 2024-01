Στέφανος Τσιτσιπάς: Εμφατική πρόκριση στους «16» του Australian Open - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τσιτσιπάς ήταν καταιγιστικός και πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις στην καριέρα του. Ειδικότερα στο δεύτερο σετ, όπου ήταν αλάνθαστος.

Στο πρώτο σετ οι δύο αθλητές κράτησαν το σερβίς τους και ο Ελληνας πρωταθλητής κατάφερε να κάνει μπρέικ στο 6ο σετ και στη συνέχεια να το κατακτήσει. Το δεύτερο σετ ήταν παράσταση για έναν ρόλο. Στο τρίτο σετ ο Γάλλος πρωταθλητής προηγήθηκε με 3-0, αλλά ήρθε η άμεση αντίδραση από τον Τσιτσιπά, όπου κατάφερε να πάρει κι αυτό το σετ και να ολοκληρώσει το παιχνίδι.

