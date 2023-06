Στέφανος Τσιτσιπάς: Φήμες για ειδύλλιο με την Ισπανίδα τενίστρια Πάουλα Μπαντόσα

Το πρώτο είναι η παρουσία της Μπαντόσα στις εξέδρες στο παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Όφνερ στο Roland Garros. Η Ισπανίδα δεν συμμετείχε στο Roland Garros αφού είχε πρόβλημα τραυματισμού αλλά βρέθηκε στο Παρίσι.

Το δεύτερο σημάδι είναι η κοινή τους φωτογραφία στα προφίλ τους στο Spotify, όπου έχουν και sharing playlist. Οι δύο τενίστες ήρθαν πιο κοντά μέσα από τα γυρίσματα του Break Point, του ντοκιμαντέρ του Netflix για το τένις.

Paula Badosa & Stefanos Tsitsipas have some cute photos together on Spotify

She was also at his match at Roland Garros a few days ago. ?? pic.twitter.com/NRclh6MfUR