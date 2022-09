Στέφανος Τσιτσιπάς: Η ανάρτηση για τον συμβολισμό της ελληνικής σημαίας

«Υπερηφάνεια (Ουσιαστικό): ένα βαθύ συναίσθημα της αξιοπρέπειας, της σημασίας, της ιστορίας, της κληρονομιάς και των ριζών ενός ανθρώπου. Πάμε Ελλάδα.

Η σημαία της Ελλάδας έχει εννέα λωρίδες για τις εννέα συλλαβές της ελληνικής φράσης "Ελευθερία ή Θάνατος". Το μπλε χρώμα αντιπροσωπεύει τη θάλασσα και το λευκό τα κύματα», έγραψε στην ανάρτησή του στο Twitter ο Τσιτσιπάς.

περηφάνεια (pride)

(n.) a deep feeling of one’s own dignity, importance, history, heritage and roots.

Let’s go HELLAS ???? pic.twitter.com/9emEsw20yV