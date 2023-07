Στέφανος Τσιτσιπάς: Το βλέμμα της Πάουλα Μπαντόσα προς τον πατέρα του - Το βίντεο που έγινε viral

Σε κάποια στιγμή και ενώ η Πάουλα Μπαντόσα χειροκροτούσε, ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά γύρισε -για δευτερόλεπτα- προς τη μεριά της, χωρίς όμως να είναι εμφανές εάν της είπε κάτι. Η Ισπανίδα αθλήτρια του έριξε ένα… παρατεταμένο βλέμμα, το οποίο δεν άργησε να γίνει viral.

Και όλα αυτά, μία ημέρα μετά τις αγκαλιές μεταξύ των δύο, μετά τη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Ντομινίκ Τιμ.

Trouble in paradise?

Look at that look Paula gives his dad ??#wimbledon#tsitsipas#badosa

pic.twitter.com/L8BWY9ViCn