Στη Φενερμπαχτσέ ο Κρις Σίλβα - Real.gr

Η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Γκαμπονέζο σέντερ, Κρις Σίλβα (1996 - 2.03 μ.), για συμβόλαιο 1+1 έτους.

Ο 29χρονος, ο οποίος είχε υπογράψει στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2025, είχε μέσο όρο σε πέντε αγώνες με την Ένωση στο Basketball Champions League 14,8 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ και 21 μονάδες αξιολόγησης, ενώ στην Greek Basketball League μέτρησε 16,2 πόντους και 7,4 ριμπάουντ. Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της πρωταθλήτριας Ευρώπης διακρίνεται για την υψηλή ενέργεια, το ένστικτο στα ριμπάουντ, στην άμυνα κάτω από τη ρακέτα και τα μπλοκ.

Γεννημένος στις 19 Σεπτεμβρίου 1996 στη Λιμπρεβίλ της Γκαμπόν, ο Σίλβα ξεκίνησε το μπασκετικό του ταξίδι στα 15 του χρόνια, όταν ο πατέρας του, πρώην διεθνής με την εθνική ομάδα ανδρών της χώρας, τον έστειλε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του. Στις ΗΠΑ, ξεκίνησε από το Λύκειο Roselle, όπου αποτέλεσε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα της Πολιτείας στην τελευταία του χρονιά.

Μετά το λύκειο, υπέγραψε με τους South Carolina Gamecocks. Το 2017 συμμετείχε στο Final Four, παίζοντας σε όλα τα 37 παιχνίδια της σεζόν ως βασικός. Το 2018 σημείωσε τρεις σημαντικές διακρίσεις στη Southeastern Conference: αναδείχθηκε Αμυντικός της Χρονιάς, επιλέχθηκε στην Πρώτη Ομάδα της Southeastern Conference και στην Ομάδα Αμυντικής Διάκρισης της χρονιάς. Ο Σίλβα ξεχώρισε στο κολέγιο για τα μπλοκ, τα ριμπάουντ και την αστείρευτη ενέργειά του.

Τη σεζόν 2019-20 υπέγραψε συμβόλαιο δύο κατευθύνσεων (two-way) με τους Μαιάμι Χιτ, ενώ το 2020 συμμετείχε με τη φανέλα των Χιτ στους Τελικούς του ΝΒΑ απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς.