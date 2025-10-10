Στη γενική συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης - Real.gr

Πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη την Τετάρτη (8/10) η γενική συνέλευση της ECA (European club Association), στην οποία υπήρξε η μετονομασία της σε European Football Clubs (EFC).

Παρών έδωσε ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος βρέθηκε στο κεντρικό τραπέζι της εκδήλωσης, μεταξύ άλλων με τον Πρόεδρο της Παρί Σεν Ζερμέν και του EFC Νασέρ Αλ Κελαφί, τον ιδιοκτήτη της Ρόμα και της Έβερτον Νταν Φρίντκιν, ο Γενικός Διευθυντής της Ατλέτικο Μαδρίτης Μιγκέλ Άνχελ Γκιλ και τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα Ζοάν Λαμπόρτα.

Ο ισχυρός άνδρας της Παρί Σεν Ζερμέν μάλιστα ζήτησε από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να δίνει το παρών στις εκδηλώσεις του European Football Clubs ως ένα προβεβλημένο μέλος που χαίρει της εκτίμησης όλων των ευρωπαϊκών ομάδων.

Σπουδαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ήταν εκεί, όπως ο Πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο Πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν, ο πρόεδρος της Ίντερ Τζιουζέπε Μαρότα, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και άλλοι μεγάλοι αστέρες του παρελθόντος.