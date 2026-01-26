Στη μάχη του Ευρωπαϊκού η Εθνική Πόλο Γυναικών - Real.gr

Μία μέρα μετά τη σπουδαία επιτυχία της Εθνικής Πόλο Ανδρών, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό, η Εθνική Πόλο Γυναικών ξεκινά την πορεία της στον Α’ όμιλο της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας τη Δευτέρα (26/1) τη Σλοβακία στο Φούνσαλ στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας (26/1-5/2).

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 12:30 το μεσημέρι και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί δύο φορές τα τελευταία χρόνια, με την Ελλάδα να κυριαρχεί και στους δύο αγώνες (22-3 στα προημιτελικά του Προολυμπιακού Τουρνουά του Τόκιο 2021 και 18-2 στη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού 2020). Οι επόμενες ομάδες που θα αντιμετωπίσει η γαλανόλευκη είναι κατά σειρά οι Γαλλία (27/1, 19.00) και Γερμανία (29/1, 15.45). Η Ελλάδα μετέχει για 20ή φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τέσσερα ασημένια μετάλλια (2010 Ζάγκρεμπ, 2012 Αϊντχόφεν, 2018 Βαρκελώνη, 2022 Σπλιτ) και ένα χάλκινο μετάλλιο το 2024 στο Αϊντχόφεν που συνδυάστηκε με την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024 για πρώτη φορά μετά το 2008 (Πεκίνο). Το πρόγραμμα του Α΄ ομίλου Δευτέρα 26/1 Ελλάδα – Σλοβακία 12:30

Γαλλία – Γερμανία 14:15 Τρίτη 27/1 Γερμανία – Σλοβακία 12:30

Ελλάδα – Γαλλία 19:00 Πέμπτη 29/1 Ελλάδα – Γερμανία 15:45

Γαλλία – Σλοβακία 20:45 Αναλυτικά οι όμιλοι Α΄ όμιλος: Ελλάδα, Σλοβακία, Γαλλία, Γερμανία

Ελλάδα, Σλοβακία, Γαλλία, Γερμανία Β’ όμιλος: Ουγγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία

Ουγγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία Γ’ όμιλος: Ιταλία, Σερβία, Κροατία, Τουρκία

Ιταλία, Σερβία, Κροατία, Τουρκία Δ’ όμιλος: Ολλανδία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ Θυμίζουμε ότι την αποστολή της γαλανόλευκης απαρτίζουν οι: ΑΛΙΜΟΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία .

. ΓΛΥΦΑΔΑ: Γρηγοροπούλου Ελένη.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Καραγιάννη Ανδρονίκη.

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Καρύτσα Ευαγγελία, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη , Πλευρίτου Βασιλική, Σιούτη Χριστίνα , Σταματοπούλου Ιωάννα , Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.

, , , ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ: Πλευρίτου Ελευθερία.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr