«Στη Ρεάλ ο Εμπαπέ - Το ανακοίνωσε ο Πέρεθ»

Πηγή: filathlos.gr

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ ανακοίνωσε στους παίκτες την άφιξη του Γάλλου και τα πράγματα είναι κάτι παραπάνω από τελειωμένα!

?? JUST IN: Florentino Perez has announced Mbappe’s arrival to the Real Madrid team. @Santi_J_FMpic.twitter.com/J6dm1XATSB