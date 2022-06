Στίβος: Η ΜακΛάφλιν έσπασε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ. εμπόδια

«Δεν συγκρίνω τίποτα με την πρώτη φορά που το έκανα, απλά ξεπέρασα αυτή τη γραμμή με δέος», είπε στους δημοσιογράφους, όταν της ζητήθηκε να συγκρίνει ποιες από τις προσπάθειές της για να σπάσει το ρεκόρ σήμαιναν περισσότερο.

Έχοντας βγει από το διάδρομο πέντε, η ΜακΛάφλιν έκανε μια άψογη κούρσα με τους αντιπάλους της να προσφέρουν ελάχιστη πίεση για να την ωθήσουν προς τη γραμμή του τερματισμού.

Η Μπράιτον Γουίλσον τερμάτισε 1,67 δευτερόλεπτα πίσω με την Σάμιερ Λίτλ να είναι τρίτη με 53,92 δευτερόλεπτα.

Η ΜακΛάφλιν πέτυχε μια νίκη 52,90 δευτερολέπτων στον ημιτελικό της Παρασκευής και μια νίκη 54,11 δευτερολέπτων στα προκριματικά της Πέμπτης.

