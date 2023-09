Στίβος: Ινδός έτρεξε μόνος του στα 100μ, μετά την αποχώρηση 7 σπρίντερ πριν τον τελικό - ΒΙΝΤΕΟ

Ωστόσο, οι διοργανωτές υποψιάζονται ότι αυτό συνέβη μετά από την πληροφορία για επικείμενη άφιξη αξιωματούχων της υπηρεσίας αντιντόπινγκ της Ινδίας (NADA).

«Μια παράξενη αποχώρηση είναι κατανοητή, αλλά όταν επτά δρομείς αποχωρούν, καταλαβαίνεις ότι κάτι... βρωμάει», δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς την Τετάρτη (27/09) ο Σαντίπ Μεχτά, γραμματέας της Ένωσης Στίβου του Δελχί (DAA) και πρόσθεσε:

«Υπάρχουν και κάποιοι ρίπτες που εξαφανίστηκαν πριν από τον αγώνα και όλοι τους πρέπει να ελεγχθούν από τη NADA. Μοιραζόμαστε μαζί τους λεπτομέρειες για τους αθλητές που τράπηκαν σε φυγή.

Εάν κάποιος από αυτούς εμφανίσει αρνητικά αποτελέσματα, θα τους τιμωρήσουμε στο Δελχί και θα συστήσουμε στην Ομοσπονδία Στίβου της Ινδίας να κάνει το ίδιο».

Ο Μεχτά επιβεβαίωσε επίσης ότι ορισμένοι αθλητές από τους αγώνες δεν εμφανίστηκαν για να παραλάβουν τα μετάλλιά τους, εγείροντας περισσότερες υποψίες για ντόπινγκ.

Η χώρα κατέλαβε τη δεύτερη θέση, μετά τη Ρωσία, σε παραβιάσεις των κανόνων κατά του ντόπινγκ σε έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Μάιο.

Ο Κούμαρ, ο οποίος αποθεώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «τίμιος αθλητής σε ένα βρώμικο άθλημα», ήταν απογοητευμένος με το πώς εξελίχθηκε ο αγώνας.

«Ανυπομονούσα πραγματικά να τρέξω ασπέναντι στους καλύτερους αθλητές, αλλά κανείς δεν εμφανίστηκε», είπε στην εφημερίδα "Indian Express".

«Όλοι φοβήθηκαν μήπως γίνουν εξετάσεις. Ως αθλητής, νιώθω πολύ πληγωμένος και απογοητευμένος», πρόσθεσε.

Η DAA ανέφερε ότι αποφάσισε να απονείμει στον αθλητή ένα μετάλλιο και ένα πιστοποιητικό, παρόλο που ήταν ο μοναδικός δρομέας στον τελικό.

«Επρόκειτο ν΄ αγωνιστεί με άλλους στη σειρά και δεν φταίει που οι αντίπαλοι εξαφανίστηκαν πριν από τον τελικό» υποστήριξε ο Μεχτά. «Πιστεύουμε ότι θα ήταν λάθος να του αρνηθούμε το μετάλλιο και το πιστοποιητικό και θα τα πάρει σύντομα».

