Στιγμές τρόμου για τον Κονσεϊσάο: Οπαδοί της Πόρτο πέταξαν πέτρες στο αμάξι του και τραυμάτισαν το παιδί του

Σύμφωνα με τα πορτογαλικά ΜΜΕ οπαδοί της Πόρτο του είχαν στήσει καρτέρι. Αποτέλεσμα από τις πέτρες που πέταξαν στο αυτοκίνητο ήταν να σπάσει το παρμπρίζ και τα παράθυρα και να τραυματιστεί το ένα από τα παιδιά του τεχνικού της ομάδας από τα τζάμια.

Φυσικά και το περιστατικό αυτό έχει προκαλέσει σοκ στην ομάδα, τον ίδιο αλλά και γενικότερα στην Πορτογαλία.

???? The car carrying the wife and two sons of #Porto coach Sergio Conceiçao was stoned and vandalised last night after their 4-0 defeat by #Club Brugge.

His wife and one of his children were reportedly injured. ??#portofc#clubbruggepic.twitter.com/yjzosFN1ve