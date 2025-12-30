Στην ΑΕΚ και επίσημα ο Γκεοργκίεφ - Real.gr

Την πρώτη της μεταγραφική κίνηση για τη χειμερινή περίοδο ολοκλήρωσε η ΑΕΚ, ανακοινώνοντας με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Ο Βούλγαρος κεντρικός αμυντικός, που μπορεί να αγωνιστεί και ως δεξιός μπακ, υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030. Αποτελούσε βασικό στέλεχος της Σλάβια Σόφιας, ενώ έχει περάσει και από την ακαδημία της Μπαρτσελόνα.

Παράλληλα, μετρά τρεις συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του. Όπως έγινε γνωστό, ο «Δικέφαλος» δαπάνησε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Γκεοργκίεφ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μάρτιν Γκεοργκίεφ με μεταγραφή από τη Σλάβια Σόφιας. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ γεννήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2005. Έχει ύψος 1,85 μ. και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και ως δεξιός μπακ. Ξεκίνησε την πορεία του στο ποδόσφαιρο από την ακαδημία της Σλάβια και έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα σε ηλικία 16 ετών, αγωνιζόμενος σε επτά επίσημους αγώνες τη σεζόν 2021-22.

Το καλοκαίρι του 2022 δόθηκε δανεικός στην Μπαρτσελόνα και αγωνίστηκε με την ομάδα Νέων του καταλανικού συλλόγου στο Youth League της σεζόν 2022-23. Την ίδια χρονιά συμπεριλήφθηκε μεταξύ των 60 κορυφαίων ταλέντων παγκοσμίως, σε σχετικό δημοσίευμα της μεγάλης βρετανικής εφημερίδας The Guardian.

Έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στη Σλάβια και καθιερώθηκε ως βασικός, με την οποία αγωνίστηκε τα τελευταία δυόμισι χρόνια σε συνολικά 81 αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Βουλγαρίας, σημειώνοντας τέσσερα γκολ.

Μέσα στο 2025, ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ πραγματοποίησε τις πρώτες τρεις συμμετοχές του με την Εθνική Ανδρών της Βουλγαρίας, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε αγωνιστεί στις Εθνικές Παίδων, Νέων και Ελπίδων.

Μάρτιν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα μας!»