Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Σαχαμπό - Real.gr

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Χακίμ Σαχαμπό έφθασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έτσι ώστε να ολοκληρώσει το τυπικό κομμάτι της μεταγραφής του στην Ένωση.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΚ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Σταντάρ Λιέγης για την αγορά του 20χρονου μέσου, που αναμένεται άμεσα να περάσει ιατρικά, να ανακοινωθεί και να τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Έτσι, ο διεθνής παίκτης με τη Ρουάντα θ’ αποτελέσει την τρίτη κίνηση μετά τους Μάρτιν Γκεοργκίεφ και Μπάρναμπας Βάργκα, ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή του «δικέφαλου». Το ποσό της μεταγραφής θα ξεπεράσει τα 2 εκατ. ευρώ με τα μπόνους, ενώ βελγική ομάδα θα κρατήσει και ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Σαχαμπό έχει γεννηθεί στις Βρυξέλλες από πατέρα από το Μπουρουντί και μητέρα από τη Ρουάντα, ωστόσο έχει επιλέξει να παίζει με την εθνική Ρουάντας έχοντας ήδη 9 εμφανίσεις. Πέρασε από την δεύτερη ομάδα της Λιλ, ενώ το 2022 πήγε στη Σταντάρ Λιέγης, η οποία στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν τον έδωσε δανεικό στην Μπέρσοτ, όπου είχε 15 συμμετοχές και 1 ασίστ.

Φέτος είχε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Βελγίου. Η τελευταία του συμμετοχή ήταν στις 21 Νοεμβρίου, καθώς έκτοτε ήταν για δύο ματς στον πάγκο και στη συνέχεια αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr