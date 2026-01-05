Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Βάργκα - Real.gr

Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ έφτασε ο Μπαρνάμπας Βάργκα και πλέον μετράμε αντίστροφα για την ολοκλήρωση του τυπικού σκέλους της μεταγραφής του Ούγγρου σέντερ φορ στην Ένωση.

Ο 31χρονος άσος «πάτησε» στην Αθήνα, με καθυστέρηση, λίγο πριν από τις 22:30, λόγω του προβλήματος στον FIR Αθηνών που επηρέασε όλες τις πτήσεις, με την άφιξή του (που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τις 20:30) να δρομολογεί τις εξελίξεις.

Ο Βάργκα αναμένεται από σήμερα Δευτέρα να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως αφού υπογράψει το συμβόλαιο του, σφραγίζοντας και τυπικά τη συμφωνία του με τον Δικέφαλο, θα ανακοινωθεί από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

Το επόμενο στάδιο είναι να ενσωματωθεί στις προπονήσεις και να τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς εν όψει της επανέναρξης, ερχόμενος, θυμίζουμε, στην ΑΕΚ πανέτοιμος και… on fire καθώς στο πρώτο εξάμηνο με την φανέλα της Φερεντσβάρος πέτυχε 20 τέρματα σε 29 παιχνίδια.

Θυμίζουμε πως ο Μπαρνάμπας Βάργκα αποτελούσε τον βασικό στόχο των Ριμπάλτα-Νίκολιτς για την ενίσχυση στη γραμμή κρούσης, καθώς θεωρούν τα χαρακτηριστικά του ιδανικά γι’ αυτό που αναζητούσαν και ήθελαν να προσθέσουν στην επίθεση.

Το deal με την Φερεντσβάρος δεν ήταν εύκολο, με την ΑΕΚ να βγάζει από τα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 5 εκ. ευρώ για να αποστάσει το ναι των Ούγγρων και να βάλει στο δυναμικό της μια μηχανή των γκολ, με τον Βάργκα να μετρά 99 τέρματα την τελευταία τετραετία με την φανέλα των πρωταθλητών Ουγγαρίας.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr