Στην Αθήνα ο Ρενάτο Σάντσες για τον Παναθηναϊκό - Real.gr

Αναμένεται αύριο (Σάββατο) να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και -εφόσον όλα πάνε καλά- να ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα.

Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής ο Ρενάτο Σάντσες που θα αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Ο Πορτογάλος μέσος που ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν και πρωταθλητής Ευρώπης του 2016 με την εθνική ομάσα της χώρας του, αναμένεται αύριο (Σάββατο) να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και -εφόσον όλα πάνε καλά- να ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα.

Σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», τόνισε: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ήταν πολλοί οι λόγοι που ήρθα. Ήξερα πως ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα αλλά και ο προπονητής του ήταν ο πρώτος μου, οπότε ήταν εύκολο να πω το ναι και να έρθω. Η αλήθεια είναι πως ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ήθελα να έρθω για να κατακτήσουμε τίτλους. Να βοηθήσω με την σειρά μου να τα καταφέρουμε».