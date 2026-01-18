Στην Αθήνα ο Σαντίνο Αντίνο - Real.gr

Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής έφτασε στην Αθήνα ο Σαντίνο Αντίνο. Ο Αργεντινός εξτρέμ έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Παναθηναϊκό κι αφού περάσει τη Δευτέρα (19/1) τις αοπαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που του προσφέρουν οι «πράσινοι» (για 4,5 χρόνια) και ταυτόχρονα θα γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή στα χρονικά του συλλόγου.

Ο 21χρονος εξτρέμ ξεκίνησε από την πατρίδα του το απόγευμα του Σαββάτου (17/1) και μέσω Μαδρίτης έφτασε στην Αθήνα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής (18/1). Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον υποδέχθηκαν τα στελέχη του Παναθηναϊκού, προεξέχοντος του Στέφανου Κοτσόλη, ενώ με τον παίκτη ταξίδεψαν οι εκπρόσωποί του και μέλη της οικογένειας του.