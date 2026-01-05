Στην Αθήνα ο Ταϊρίκ Τζόουνς για τον Ολυμπιακό - «Ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με τον Μπαρτζώκα» - Real.gr

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού, αναφερόμενος και στον διαπληκτισμό που είχε στο παρελθόν με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρξε καμία διαφωνία μεταξύ τους και εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία με τον Έλληνα τεχνικό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το καλωσόρισμα είναι εκπληκτικό. Είμαι εδώ τώρα και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό. Πάντα παίζω με πίεση, αυτό κάνω από τότε που ήμουν παιδί. Είναι αλήθεια ότι ήθελα να είμαι εδώ, γιατί υπάρχει κουλτούρα νικητών. Θέλω να βοηθήσω ώστε να κερδίσουμε όσους περισσότερους αγώνες μπορούμε».

Για τον διαπληκτισμό με τον Μπαρτζώκα:

«Δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με τον κόουτς Μπαρτζώκα. Μίλησα με τον προπονητή και βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία και με τον Νιλικίνα. Όπως είπα, ήρθα για να κάνω αυτό που ξέρω, να βοηθήσω όσο μπορώ».

Για τους ψηλούς του Ολυμπιακού:

«Έχουμε τρομερή φροντ λάιν και ήρθα για να βοηθήσω. Ανυπομονώ να δω τους οπαδούς του Ολυμπιακού, είμαι έτοιμος. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς εκείνους. Έχω μαζί μου και τον σκύλο μου, τον οποίο ονόμασα Τανκ. Είναι κι αυτός σαν εμένα, έχει μεγάλη καρδιά».

Πηγή: Filathlos.gr