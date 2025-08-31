Στην Αθήνα ο Ταρέμι για τον Ολυμπιακό - Τι δήλωσε ο Ιρανός επιθετικός - Real.gr

Ο Μεχντί Ταρέμι «πάτησε Ελλάδα» σήμερα (31/8) το πρωί και τις επόμενες ώρες θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό.

Ο διεθνής Ιρανός επιθετικός, αναμένεται να βάλει την υπογραφή του για διετή συνεργασία με τους νταμπλούχους Ελλάδας, έναντι περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ αντίστοιχο ποσό αναμένεται να εισπράξει και η Ιντερ για τα δικαιώματα του έμπειρου άσου.

Ο Ταρέμι είχε συμβόλαιο με την Ίντερ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και προέρχεται από μια σεζόν με τρία γκολ κι εννέα ασίστ σε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους «νερατζούρι». Επίσης, είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, με την φανέλα της οποίας έχει σημειώσει 56 γκολ σε 94 συμμετοχές.

Στις δηλώσεις που έκανε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο Ταρέμι είπε μεταξύ άλλων: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήλθα στον Ολυμπιακό. Ξέρουμε ότι είναι μία πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, με πολλούς και πολύ θερμούς φιλάθλους και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα τους γνωρίσω».

Όσον αφορά την τριπλέτα στην επίθεση με Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ, σημείωσε: «Είμαστε συμπαίκτες, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την ομάδα όσο περισσότερο μπορούμε και θα κάνουμε τα πάντα για αυτή».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ