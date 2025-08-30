Στην Ελλάδα ο Πάντοβιτς για Παναθηναϊκό - Real.gr

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) ο Μίλος Πάντοβιτς, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στον Παναθηναϊκό.

Ο 23χρονος Σέρβος στράικερ θα αποκτηθεί ως τρίτος επιθετικός, πίσω από τον Σφιντέρσκι και τον παίκτη που θα έρθει για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη.

Στις σύντομες δηλώσεις που έκανε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Πάντοβιτς δεν έκρυψε την ικανοποίησή του που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό, επισημαίνοντας πώς έχει μεγάλους στόχους.

«Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Πήρα την απόφαση γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα και νιώθω τιμή να γίνω μέλος του. Δεν είχα καμία αμφιβολία για να έρθω. Από την πρώτη στιγμή ήθελα να βρεθώ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό.»

Σε ερώτηση που του έγινε, για το αν έχει πάρει κάποιες πληροφορίες από κάποιον συμπατριώτη του ή, άλλον παίκτη του «τριφυλλιού», σχολίασε: «Δεν μίλησα με κανέναν, γιατί ταξίδεψα σήμερα και ήξερα ότι έχουν να προετοιμαστούν για το αυριανό παιχνίδι.

Θέλω να ευχηθώ καλή τύχη στην ομάδα για τον αυριανό αγώνα του πρωταθλήματος. Γνωρίζω τους Τζούριτσιτς και Μλαντένοβιτς, αλλά δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί τους. Ελπίζω να τα πούμε μετά το παιχνίδι.»

Σε ό,τι αφορά τους προσωπικούς του στόχους ανέφερε: «Έχω μεγάλους στόχους, γι’ αυτό ήρθα στον Παναθηναϊκό. Θέλω πρώτα να μιλήσω με τον προπονητή και με τους συμπαίκτες μου. Ήρθα για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά αφού μιλήσω με προπονητή και συμπαίκτες, θα μπορέσω να πω περισσότερα πράγματα».