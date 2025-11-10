Στην Εθνική ο Τεττέη αντί του Ιωαννίδη – Κλήθηκε και ο Μπακασέτας - ΦΩΤΟ - Real.gr

Ο Ανδρέας Τεττέη είναι ο παίκτης που θα καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη, στις αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας, με Σκωτία (15/11) και Λευκορωσία (18/11), στα τελευταία δύο παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο επιθετικός της Κηφισιάς αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο και πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις τη φετινή σεζόν στη Super League.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είδε τον Φώτη Ιωαννίδη να τραυματίζεται σοβαρά, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός για διάστημα έξι μηνών και φρόντισε να καλυφθεί άμεσα το κενό, επιλέγοντας τον Τεττέη. Ο 24χρονος θα φορέσει για πρώτη φορά στην καριέρα του τη γαλανόλευκη.

Ο αρχηγός της ομάδας των βορείων προαστίων είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής της που καλείται από τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό. Ο πρώτος ήταν ο Παύλος Παντελίδης, που κλήθηκε στα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία, τον περασμένο Οκτώβρη.

Τεττέη και Παντελίδης αποτελούν το πιο φορμαρισμένο δίδυμο του πρωταθλήματος, καταφέρνοντας μάλιστα να κερδίσουν τη μεταγραφή τους στον Παναθηναϊκό.

Πέρα από τον Ανδρέα Τεττέη, στις κλήσεις της Εθνικής επέστρεψε και ο Τάσος Μπακασέτας, στη θέση του τραυματία, από το ντέρμπι της Κυριακής (09/11) ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ (2-1), Γιάννη Κωνσταντέλια.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr