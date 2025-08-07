Στην Κύπρο για να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης η ΑΕΚ - Real.gr

Με το βλέμμα στα Playoffs του Conference League και το μυαλό αποκλειστικά στο αποτέλεσμα, η ΑΕΚ φιλοξενείται απόψε από τον Άρη Λεμεσού στο «Alphamega Stadium» (19:00) για το πρώτο μεταξύ τους ματς στον 3ο προκριματικό της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ταξίδεψε στην Κύπρο για να βάλει τις βάσεις της ευρωπαϊκής της συνέχειας, γνωρίζοντας καλά πως ο αντίπαλος μόνο εύκολος δεν είναι. Ωστόσο, θα έχει την στήριξη του κόσμου της, καθώς το παρών θα δώσουν πάνω από 2.000 οπαδοί της.

Η πρόκριση επί της Χάποελ Μπερ Σεβά ήρθε με επαγγελματικό τρόπο, με το 1-0 της Νέας Φιλαδέλφειας να αποδεικνύεται αρκετό, καθώς στην ρεβάνς η ΑΕΚ έλεγξε τον ρυθμό, ήταν σταθερή στην άμυνα και πλησίασε το γκολ στο φινάλε με το δοκάρι του Πιερό. Ενόψει του αγώνα με τον Άρη, ο Νίκολιτς, πάντως, φρόντισε να κρατήσει χαμηλά τους τόνους, αρνούμενος να αποδεχθεί τον τίτλο του φαβορί.

Αγωνιστικά, η μεγαλύτερη «σπαζοκεφαλιά» αφορά τον Ρότα, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από αδιαθεσία και παραμένει αμφίβολος. Αν δεν καταφέρει να αγωνιστεί, ο Νίκολιτς θα πρέπει να βρει μια λύση ανάγκης στο δεξί άκρο, αφού ο Οντουμπάτζο έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Ο Γιόβιτς, που μπήκε στην λίστα αντί του Μαρσιάλ, δεν ταξίδεψε με την αποστολή και υπολογίζεται για τον επαναληπτικό, ενώ ο Μαρίν διεκδικεί θέση βασικού πίσω από το δίδυμο των επιθετικών.

Από την άλλη, ο Άρης Λεμεσού γεμάτος φιλοδοξία στοχεύει στην υπέρβαση. Οι Κύπριοι δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα κόντρα στην Ακαδημία Πούσκας, επικρατώντας 2-0 εκτός έδρας και 3-2 εντός, «σφραγίζοντας» την πρόκριση με συνολικό σκορ 5-2.

Το πρόσωπο του δεύτερου αγώνα ήταν ο Ανδρόνικος Κακουλλής. Ο 24χρονος μπήκε αλλαγή και άλλαξε το ματς, με μία ασίστ στον Κβιλιτάια και ένα προσωπικό γκολ που «κλείδωσε» την πρόκριση. Ο Κακουλλής μαζί με τον Χαραλάμπους αποτελούν δύο από τις πιο δυνατές προσθήκες του φετινού καλοκαιριού, στα μετόπισθεν ξεχωρίζει η παρουσία του πολύπειρου στόπερ Μπάλογκαν, ενώ πολύ επικίνδυνοι είναι οι Κοκόριν και Κβιλιτάια.

Ο Άρης Λεμεσού έχει ενισχυθεί σοβαρά και δείχνει έτοιμος να κάνει το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη, ενώ όπως τόνισε ο Νίκολιτς, η Ένωση θα πρέπει να προσέξει αρκετά το τρανζίσιον παιχνίδι της κυπριακής ομάδας, καθώς επίσης και την ποιότητα που διαθέτει στα εξτρέμ. Νέο πρόσωπο στην λίστα είναι ο Μακόσλαντ, που αποκτήθηκε από τους Ρέιντζερς και αντικατέστησε τον τραυματία Μουσούντα.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Άρης Λεμεσού: Βαναΐλσον, Κορέια, Γκόλντσον, Μπάλογκαν, Γιαγκό, Χαραλάμπους, Μαρχίεφ, Μόντνορ, Κακουλλής, Γκάουστατ, Κβιλιτάια

ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ζίνι.