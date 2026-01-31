Στην Λιόν για ιατρικά ο Γιάρεμτσουκ – Αυτή είναι η συμφωνία με τον Ολυμπιακό - Real.gr

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ βρίσκεται στην Γαλλία για να περάσει ιατρικά, καθώς ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με την Λιόν για την παραχώρηση του Ουκρανού επιθετικού με δανεισμό έως το τέλος της σεζόν.

Στο deal μεταξύ των δύο ομάδων έχει συμπεριληφθεί και buy out του παίκτη που ανέρχεται στα 5.000.000 ευρώ, optional, δηλαδή προαιρετικό και όχι υποχρεωτικό.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr