Στην πρώτη ήττα της υποχρέωσε την ΑΕΚ το Περιστέρι - Real.gr

Στην πρώτη ήττα της υποχρέωσε την ΑΕΚ το Περιστέρι, επικρατώντας με 79-66, στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Με 21 πόντους του Τάι Νίκολς (και 5 ασίστ), double double του Τζέικ Βαν-Τούμπεργκεν (13π., 10ρ.), 11 πόντους από τον Σι Τζέι Χαρις και 10 από τον Ράιλι Αμπερκρομπι, οι «κυανοκίτρινοι» πέτυχαν την 3η νίκη τους σε 4 αγώνες, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» υποχώρησαν στο 4-1. Μόνο δύο παίκτες της Ένωσης, οι Φρανκ Μπαρτλεϊ και Μιντάουγκας Κουζμινσκας ήταν διψήφιοι, καθώς αμφότεροι σημείωσαν από 11 πόντους. Αυτή είναι η πρώτη ήττα της ΑΕΚ σε GBL και Basketball Champions League, καθώς είναι αήττητη σε 3 αγώνες στον 6ο όμιλο του BCL. Η μοναδική ήττα που μετρά η Ένωση την τρέχουσα σεζόν είναι από τον Προμηθέα Πατρών, με 84-70, στις 26 Σεπτεμβρίου, στη Ρόδο, για το Super Cup.

Αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ ο τεχνικός της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα μετά το τέλος του αγώνα θέλοντας να δείξει πως είχε παράπονα με τη διαιτησία του αγώνα.

Οι 23/31 βολές των παικτών του Βασίλη Ξανθόπουλου έκαναν τη διαφορά την ώρα που αυτοί του Ντράγκαν Σάκοτα είχαν 13/14.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 43-40, 57-54, 79-66

Το Περιστέρι έδειξε από νωρίς διάθεση να κυριαρχήσει, προηγήθηκε με +7 (23-16) με κορυφαίο τον Χάρις για να μειώσει με τρίποντο σε 23-19 ο Κατσίβελης (σκορ 1ης περιόδου). Η ΑΕΚ βρήκε απαντήσεις με τους Λεκαβίτσιους, Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλο, ενώ με νέο τρίποντο του Κατσίβελη προσπέρασε για πρώτη φορά μμε 30-31. Ακολούθησε «μάχη» για το 43-40 υπέρ των γηπεδούχων στο ημίχρονο, μετά από βολές του Κακλαμανάκη και δίποντο του Καρδένας.

Χάρη σε δύο διαδοχικά τρίποντα του Αμπερκρόμπι, το Περιστέρι ξέφυγε με +10 (51-41). Οι Μπάρτλεϊ και Σίλβα «υπέγραψαν» σερί 7-0 της Ένωσης για το 51-48. Οι Τζέικ Βαν-Τούμπεργκεν και Χάρις ήταν εύστοχοι έξω από τα 6.75 για το 57-50 του Περιστερίου. Ο Σίλβα σημείωσε 4 διαδοχικούς πόντους για την ΑΕΚ που μείωσε σε 57-54 στο 30ό λεπτό.

Και στην 4η περίοδο, ο Τάι Νίκολς… πήρε το «όπλο» του, μετά το 59-61 υπέρ της ΑΕΚ. Ο Νίκολς, αλλά και οι Χάρις και Αμπερκρόμπι έφεραν το Περιστέρι στο +14 (77-63 1:13΄΄ πριν τη λήξη) και η ΑΕΚ δεν μπόρεσε ν’ αντιδράσει.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Σκανδαλάκης, Μηλαπίδης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (1), Καρδένας 7, Βαν-Τούμπεργκεν 13 (1), Πέιν 2, Γιάνκοβιτς 7, Ιτούνας, Μουράτος, Αμπερκρόμπι 10, Κακλαμανάκης 8, Χάρις 11 (2)

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 3, Φλιώνης 9, Μπάρτλεϊ 11 (2), Αρμς 2, Σίλβα 8, Σκορδίλης, Κατσίβελης 8 (2), Λεκαβίτσιους 9 (1), Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας 11 (1), Χαραλαμπόπουλος 5