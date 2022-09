Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Χάμες Ροντρίγκες

O Χάμες Ροντρίγκες θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους ερυθρόλευκους, όπου θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού από τον σύλλογο του Κατάρ.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο είχε αναφέρει πως η συμφωνία είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί.

James Rodriguez to Olympiacos, deal set to be completed! Been told that the Colombian star will fly to Greece today — medical scheduled, there’s verbal agreement in place on loan deal. ?????????? #transfers

If all goes as planned, James will sign later today.

Here we go soon. pic.twitter.com/tBlz4cPWuV