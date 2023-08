Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό και ο Μπαλτσερόφσκι: «Ελπίζω το ΟΑΚΑ να είναι... τρελό, όπως πάντα»

Μετά τον Εργκίν Αταμάν, ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε και τον Αλεκσάνταρ Μπαλτσερόφσκι στην Αθήνα, με τον Πολωνό να αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στους πράσινους ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας.

Ο Μπαλτσερόφσκι έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 25ης Αυγούστου στην χώρα μας και στην πρώτη του δήλωση ανέφερε ότι "είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ! Ελπίζω το ΟΑΚΑ να είναι... τρελό, όπως πάντα". Hello Aleksander Balcerowksi ????

We're happy to see you again ?? #WeTheGreens#paobcpic.twitter.com/IP5mFxegea

— Panathinaikos BC (@paobcgr) August 25, 2023

Οι αφίξεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες στον Παναθηναϊκό, αφού την Κυριακή (27/8) αναμένονται στην Ελλάδα οι Τζέριαν Γκραντ και Λούκα Βιλντόσα, ενώ το πρωί της Δευτέρας (28/8) θα έρθει στην χώρα μας ο Κάιλ Γκάι.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr