Στην Ιαπωνία η Ολυμπιακή φλόγα - Μόρι: Κάθε προσπάθεια για ασφαλείς Αγώνες

«Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προετοιμασία ασφαλών Αγώνων », δήλωσε ο επικεφαλής του Τόκιο 2020 Γιοσίρο Μόρι στην τελετή στην αεροπορική βάση.

The Olympic flame has landed in Japan. ???? #Tokyo2020

Olympic medallists ?? Tadahiro Nomura and Saori Yoshida were at Matsushima Air Base to welcome the flame.

With the #OlympicTorchRelay#HopeLightsOurWay for the areas affected by the Great East Earthquake of 2011. pic.twitter.com/TVvmsDnnRH