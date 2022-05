Στην καλύτερη ομάδα της σεζόν στην Euroleague ο Βεζένκοφ

Μαζί του είναι οι Μάικ Τζέιμς, Σέιν Λάρκιν, Νίκολα Μίροτιτς και Έντι Ταβάρες, που «κυριάρχησαν» στις θέσεις των γκαρντ και των ψηλών, αντίστοιχα.

Ο Βεζένκοφ ήταν ο MVP του Φεβρουαρίου στην διοργάνωση και φυσικά ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στην πορεία του Ολυμπιακού μέχρι το Final 4. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι από τους πέντε κορυφαίους παίκτες της σεζόν, μόνο ο Τζέιμς δεν θα βρίσκεται στο κορυφαίο event της χρονιάς.

Θυμίζουμε ότι η καλύτερη πεντάδα προέκυψε από ψήφους των φιλάθλων, των δημοσιογράφων καθώς και των αρχηγών και των προπονητών των ομάδων της Euroleague.

The results are in ?

After the tally of the votes cast by the media, fans and Turkish Airlines EuroLeague team captains and head coaches...

Here is your @7DAYSBasketball All-EuroLeague First Team for 2021/22 ?? pic.twitter.com/coiGncYjjL