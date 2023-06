Στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά η Κ20 της Ουρουγουάης - ΒΙΝΤΕΟ

Η "σελέστε" επικράτησε 1-0 της Ιταλίας χάρη στο γκολ του Λουτσιάνο Ροντρίγκες, ο οποίος ήταν απών εξαιτίας τιμωρίας στα προημιτελικά και τα ημιτελικά. Όμως, εμφανίστηκε την πιο κρίσιμη στιγμή, προκειμένου να δώσει στην ομάδα του το βαρύτιμο τρόπαιο.

Στο 86ο λεπτό έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Ροντρίγκες πήρε την κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Ιταλίας. Η Ουρουγουάη ήταν πιο επικίνδυνη, έχοντας 15 τελικές έναντι 3 των "ατζούρι" και τελικά κατάφερε λίγο πριν από το φινάλε να σκοράρει.

Διαιτητής: Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία)

Κίτρινες: Ντίαζ - Τζανότι, Λιπάνι, Γκουαρίνο, Αμπροσίνο.

Αποβολές: 81’ Πράτι

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Μαρσέλο Μπρόλι): Ρ. Ροντρίγκες, Τσάγκας, Μποσέλι, Φακούντο Γκονζάλες, Ματούρο, Ντίαζ, Γκαρσία, Λ. Ροντρίγκες (90’+6’ Χομετσένκο), Φράνκο Γκονζάλες, Ντε Λος Σάντος (90’+2’ Σόσα), Ντουάρτε (63’ Φεράρι).

ΙΤΑΛΙΑ (Καρμίνε Νουνζιάτα): Ντεσπλάνκες, Τουρίτσια, Τζιλάρντι, Γκουαρίνο, Τζιοβάνε (90’ Πισίλι), Φατικάντι (46’ Τζανότι), Πράτι, Κασαντέι, Μπαλντάντζι (90΄Λιπάνι), Παφούντι (56’ Εσπόζιτο), Αμπροσίνο (56’ Μοντεβάγκο).

The goal from RODRIGUEZ that earned Uruguay their U20 World Cup Title?? ?????? Congratulations @Uruguay#U20WC#Uruguaypic.twitter.com/z9sQ6zuljt