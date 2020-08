Στην Τσέλσι ο Τιάγκο Σίλβα

ΠΗΓΗ: filathlos

Ο Τιάγκο Σίλβα υπέγραψε με τους Λονδρέζους για έναν χρόνο και θα υπάρχει και οψιόν για άλλη μία σεζόν.

H Τσέλσι έχει ενισχυθεί ήδη με τους Ζίγιεχ, Βέρνερ, Τσίλγουελ και Σαρ, ενώ δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια για να κάνει δικό της τον Κάι Χάβερτς από τη Λεβερκούζεν.

Done deal! ?? Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva