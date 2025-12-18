Στις 27/3 στο Κατάρ το 2ο «Finalissima», μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής - Real.gr

Οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του 2ου “Finalissima”, του αγώνα που συνδιοργανώνουν οι ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες της Ευρώπης (UEFA) και της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL), ανάμεσα στους νικητές του EURO και του Κόπα Αμέρικα. Η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αργεντινή θα διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου, στο «Lusail Stadium» του Κατάρ, με ώρα έναρξης 21:00 τοπική (8 μ.μ. ώρα Ελλάδας). Για τη «μπιανκοσελέστε», μάλιστα, η επιλογή του γηπέδου έχει βαρύνουσα σημειολογία, αφού είναι το στάδιο στο οποίο στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου το 2022, νικώντας στον τελικό του Μουντιάλ τη Γαλλία.

Το “Finalissima” αποτέλεσε μία κοινή πρωτοβουλία της UEFA και της CONMEBOL, σε μία περίοδο που αμφότερες αντιτάσσονταν σφόδρα στην πρόθεση της FIFA να μετατρέψει το Παγκόσμιο Κύπελλο σε διοργάνωση διετίας, αντί να γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια. Στην πρώτη εκδοχή του νέου θεσμού, η Αργεντινή νίκησε την νικήτρια του EURO 2020 Ιταλία με 3-0, στο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου.