Στις 11 Μαΐου αρχίζουν τα πλέι οφ στην Basket League

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συγκεκριμένα, την Τρίτη, 11 Μαΐου «ανοίγει η αυλαία», με τη διεξαγωγή της αναμέτρησης Λαύριο-Κολοσσός Ρόδου (2-7) και ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (4-5). Την Τετάρτη, 12 Μαΐου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Προμηθέας Πάτρας-Περιστέρι (3-6) και Παναθηναϊκός-Ιωνικός (1-8). Η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις 2 νίκες (best of three).