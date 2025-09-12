Στίβος: Επ΄ αόριστον αποκλεισμός στον κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ στο μήκος, Μάικ Πάουελ - Real.gr

Τιμωρήθηκε λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο μήκος, Μάικ Πάουελ, ο οποίος τώρα εργάζεται ως προπονητής, τέθηκε σε επ’ αόριστον αποκλεισμό λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς, ανακοίνωσε (12/9) η Μονάδα Ακεραιότητας Αθλητισμού (AIU/ Athletics Integrity Unit).

Ο δύο φορές ασημένιος Ολυμπιονίκης Πάουελ, ο οποίος εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο στίβου του Πανεπιστημίου Azusa Pacific το 2022, σημείωσε το παγκόσμιο ρεκόρ ανδρών στο μήκος των 8,95 μέτρων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 1991 στο Τόκιο, ένα ρεκόρ που εξακολουθεί να ισχύει.

Η AIU έκανε γνωστό ότι ο 61χρονος Αμερικανός απαγορεύεται από όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, συμπεριλαμβανομένης της διαπίστευσης σε διοργανώσεις της, καθώς και από οποιουσδήποτε αγώνες ή εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή επιτρέπονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου ή τις ομοσπονδίες-μέλη.

Στον Πάουελ απαγορεύεται επίσης να παρευρίσκεται σε χώρους φιλοξενίας ή ιδιωτικής πρόσβασης που συνδέονται με διοργανώσεις Στίβου, είτε έχει προσκληθεί είτε όχι.

Η AIU δήλωσε ότι η αποκλεισμός μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αίτησης ή έφεσης.