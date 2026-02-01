Στίβος: Ο Γιώργος Φρανκς κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ του Κώστα Κεντέρη που κρατούσε 27 χρόνια - Real.gr

Ο Γιώργος Φρανκς σημείωσε μια ιστορική επίδοση, κατακτώντας το πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα ανδρών στον κλειστό στίβο.

Ο 22χρονος πρωταθλητής, που αγωνίζεται για το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, τερμάτισε στην πέμπτη θέση των κολεγιακών αγώνων στο Φαγιατβίλ με χρόνο 46.16 δευτερόλεπτα, βελτιώνοντας το 46.36 του Κώστα Κεντέρη, ρεκόρ που κρατούσε από τις 12 Φεβρουαρίου 1999.

Η φετινή σεζόν έχει δείξει ξεκάθαρα την εξαιρετική του φόρμα, καθώς νωρίτερα είχε καταρρίψει και το πανελλήνιο ρεκόρ στα 300 μέτρα με 32.88 δευτερόλεπτα. Μέχρι πρότινος, ο Φρανκς είχε ατομικό ρεκόρ 46.76 στον κλειστό στίβο από το 2024.

Στον ανοιχτό στίβο, ο Έλληνας αθλητής μετρά ήδη 45.20 δευτερόλεπτα, και πλέον στοχεύει τόσο στο όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ (45.25), όσο και στο πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου (45.11), ανοίγοντας τον δρόμο για νέες μεγάλες διακρίσεις.