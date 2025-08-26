Στίβος: Ο τελικός του Diamond League τελευταία στάση πριν από το Τόκιο - Real.gr

Τεντόγλου, Καραλής και Τζένγκο θα εκπροσωπήσουν τα ελληνικά χρώματα.

Τρεις αθλητές (δύο άνδρες και μία γυναίκα) ετοιμάζονται να εκπροσωπήσουν τα ελληνικά χρώματα στην τελευταία μεγάλη δοκιμασία πριν από τη μαζική… εκστρατεία στο Τόκιο.

Το Λέτσιγκρουντ της Ζυρίχης αποτελεί για άλλη μια φορά τον τόπο τέλεσης του τελικού της σειράς αγώνων Diamond League, που όπως κάθε χρόνιο συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της ελίτ του κλασικού αθλητισμού, μεταξύ των οποίων τον Μίλτο Τεντόγλου, τον Εμμανουήλ Καραλή και την πρωτάρα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, Ελίνα Τζένγκο.

Οι δύο πρώτοι αγωνίζονται την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 19:35 και 18:43 αντίστοιχα, ενώ η Τζένγκο την επόμενη μέρα (28/8) στις 20:45.

Η ΕΡΤ3 θα καλύψει τηλεοπτικά τον τελικό, την Τετάρτη μεταξύ 18:30-20:30 και την Πέμπτη μεταξύ 20:00-23:00.

Η σειρά ξεκίνησε πολύ νωρίς φέτος, στις 26 Απριλίου στη Σιαμέν της Κίνας και, σύμφωνα με το νέο σύστημα διεξαγωγής, ολοκληρώνεται πριν από την τέλεση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.