Στο «Γιόχαν Κρόιφ» προσωρινά η Μπαρτσελόνα - Real.gr

Η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να αναμένει την τελική έγκριση για την επαναλειτουργία του «Καμπ Νου», αλλά εν τω μεταξύ, προετοιμάζει ένα πιθανό εναλλακτικό σχέδιο.

Σύμφωνα με την καταλανική εφημερίδα Sport, η La Liga ενέκρινε επίσημα το στάδιο «Γιόχαν Κρόιφ» ως προσωρινή έδρα για τον αγώνα εναντίον της Βαλένθια στις 14 Σεπτεμβρίου, την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι Μπλαουγκράνα έβλεπαν αυτόν τον αγώνα εδώ και μήνες ως συμβολική ημερομηνία για την επιστροφή τους αλλά οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις συνεχίζουν να επιβραδύνουν τη διαδικασία.

Η εταιρεία πιστοποίησης DEKRA έχει ήδη διεξάγει τους απαραίτητους ελέγχους, αλλά θα πρέπει να υποβάλει την έκθεσή της στο δήμο της Βαρκελώνης, που είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση της άδειας για την πρώτη χρήση.

Χωρίς αυτό το βήμα, η επιστροφή στο «Καμπ Νου» δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Υπάρχει ακόμα αισιοδοξία εντός του συλλόγου για τον αγώνα εναντίον της Χετάφε στις 21 Σεπτεμβρίου, αλλά το ματς εναντίον της Βαλένθια φαίνεται όλο και πιο δύσκολο να επιβεβαιωθεί σε αυτή την έδρα.

Το στάδιο «Γιόχαν Κρόιφ», χωρητικότητας 6.000 θέσεων, έχει λάβει το πράσινο φως, αν και με κάποιες τεχνικές προϋποθέσεις: ο σύλλογος θα πρέπει να εγκαταστήσει ειδικές κάμερες VAR και βέλτιστη σύνδεση οπτικών ινών.

Οι επιθεωρητές του πρωταθλήματος έχουν ήδη πραγματοποιήσει έλεγχο στις 27 Αυγούστου και θα επιστρέψουν τις επόμενες ημέρες, εάν δοθεί η τελική επιβεβαίωση.

Αυτή η εξαίρεση δεν είναι δεδομένη, καθώς οι κανονισμοί απαιτούν τουλάχιστον 8.000 θέσεις για τη φιλοξενία αγώνων της Primera División. Ωστόσο, η κατάσταση έχει χαρακτηριστεί ως «ανωτέρα βία».

Η Μπάρτσα αντιμετωπίζει επίσης ένα άλλο εμπόδιο: το Ολυμπιακό Στάδιο της πόλης, η πιο προφανής επιλογή ελλείψει του «Καμπ Νου», δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω της συναυλίας του Ποστ Μαλόουν, που έχει προγραμματιστεί για τις 12 Σεπτεμβρίου. Οι συνθήκες του γηπέδου μετά την εκδήλωση δεν επέτρεπαν τη διεξαγωγή του αγώνα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ