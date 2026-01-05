Στο... κατόπι της Λανς η Παρί ΣΖ - Real.gr

Με τον κορυφαίο παίκτη του κόσμου για το 2025, Ουσμάν Ντεμπελέ, να επιστρέφει στο σκοράρισμα και τον Ντεζιρέ Ντουέ να ανοίγει τον δρόμο, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 2-1 της Παρί FC, στο ματς με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 17ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Οι πρωταθλητές με το «τρίποντο» στο κλείσιμο του πρώτου γύρου μείωσαν σε απόσταση αναπνοής από την πρωτοπόρο Λανς και παραμένουν γερά στη μάχη του τίτλου, που όπως όλα δείχνουν θα «παιχτεί» ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Η Μπρεστ νίκησε με 2-0 την εκ των ουραγών, Οσέρ, και ξέφυγε ακόμη περισσότερο από τις επικίνδυνες θέσεις της βαθμολογίας, ενώ βαθιά ανάσα πήρε και η Χάβρη που εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στην αναμέτρηση με την Ανζέρ (2-1).

Αντίθετα, η Λοριάν «σκόνταψε» την έδρα της με την τελευταία της κατάταξης, Μετς (1-1), χάνοντας την ευκαιρία να αποσπαστεί ακόμη περισσότερο από το τιμ των ομάδων που κινδυνεύουν.

Το χειρότερο δυνατό φινάλε στον Α’ γύρο της Ligue 1 έκανε η Μαρσέιγ, σε αντίθεση με τη Ναντ που εκμεταλλεύτηκε όλα τα… δώρα της αντιπάλου κι έκλεισε το πρώτο μισό του γαλλικού πρωταθλήματος με το μεγάλο «διπλό» στο «Βελοντρόμ» (2-0).

Οι γηπεδούχοι δεν είχαν καθαρό μυαλό από το ξεκίνημα του ματς. Εμειναν πολύ νωρίς με 10 παίκτες, μετά την αποβολή του Βέλγου, Αρτούρ Βερμέερεν στο 26′ με απευθείας κόκκινη κάρτα, δέχτηκαν γκολ λίγο αργότερα από τα «καναρίνια» και τα πράγματα έγιναν πολύ δύσκολα. Η δεύτερη αποβολή του Ναντίρ μέσα σε τρία λεπτά (64′-66′) μετέτρεψε την κατάσταση σε μη αναστρέψιμη.

Στο ντεμπούτο του με την φανέλα της Ναντ, μετά το δανεισμό του από τον Ολυμπιακό, ο Ρεμί Καμπελά ήταν αυτός που 30 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο «σφράγισε» τη νίκη με το πέναλτι που εκτέλεσε στο 88′.