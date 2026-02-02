Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο Τουμπά – Σισοκό: «Γνωρίζω τον Μπενίτεθ από την κοινή μας παρουσία στην Νιούκαστλ» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Χωρίς τον Αχμέντ Τουμπά θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στα δύο κρίσιμα ντέρμπι των επόμενων ημερών σε Κύπελλο και Super League.

Ο Αλγερινός αμυντικός έχει μπει στο νοσοκομείο, καθώς ταλαιπωρείται από πνευμονία. Η κατάσταση του έμπειρου άσου, ο οποίος στις 13 Μαρτίου θα γιορτάσει τα 28α γενέθλιά του είναι ελεγχόμενη, ωστόσο θα παραμείνει προληπτικά μέσα για δύο ημέρες.

Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τη μεθαυριανή (4/2, 20:30) πρώτη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο “Απόστολος Νικολαΐδης” για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, καθώς και από το ντέρμπι “αιωνίων” της προσεχούς Κυριακής (8/2, 21:00) με τον Ολυμπιακό στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”.

Οι πρώτες δηλώσεις του Σισοκό

O Μούσα Σισοκό έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού και αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες, αλλά και δεδομένα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μεταγραφή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον Ράφα Μπενίτεθ: «Πρώτα από όλα τον γνωρίζω από την κοινή μας παρουσία στη Νιούκασλ, η οποία μπορεί να μην ήταν μακρόχρονη αλλά είχαμε μια εξαιρετική σχέση. Ο τρόπος με τον οποίο δούλευε ήταν καλός και όταν μου είπε ότι με ήθελε να έρθω ήμουν χαρούμενος με αυτό. Επίσης, εδώ αγωνίζονται κάποιοι συμπαίκτες μου στη Γαλλία, ο Λαφόν και ο Πέδρο (Τσιριβέγια). Μου είπαν πολλά καλά για την ομάδα αλλά και την πόλη. Επίσης γνωρίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιος σύλλογος γιατί τον παρακολουθούσα όταν έπαιζε εδώ ο Σισέ. Είναι ένα σύλλογος με μεγάλη ιστορία. Επιζητούσα μια νέα πρόκληση, οπότε θεωρώ ότι ήταν το κατάλληλο μέρος για να έρθω. Ελπίζω να το απολαύσω και να πετύχουμε αρκετά σημαντικά πράγματα».

Εάν του ανέλυσε ο Μπενίτεθ το πλάνο που υπάρχει στην ομάδα; «Ναι φυσικά το σχέδιο ήταν πάντα σημαντικό. Μου ανέφερε ότι η ομάδα είναι σε καλό δρόμο για το Κύπελλο και ότι έχουμε σύντομα έναν σπουδαίο ημιτελικό. Επίσης ότι συνεχίζουμε στο Europa League και θέλουμε να προχωρήσουμε. Στο πρωτάθλημα γνωρίζω ότι υπάρχει απόσταση από την πρώτη τετράδα. Νομίζω ότι η ομάδα έχει καλό υλικό για να προσπαθήσει να προλάβει τις πρώτες θέσεις και να τερματίσει όσο ψηλότερα μπορεί. Όλα αυτά με έκαναν να πάρω αυτή την απόφαση. Είμαι σίγουρος ότι μπορούσε να πετύχουμε καλά πράγματα όλοι μαζί. Και είμαι έτοιμος να βοηθήσω».

Με τι θα ήταν ικανοποιημένος από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό; «Το βασικό αυτή τη στιγμή είναι να προσαρμοστώ, να γνωρίσω καλά όλους τους συμπαίκτες μου και το πιο εφικτό αυτή τη στιγμή που μπορούμε να κερδίσουμε είναι το Κύπελλο, γιατί είμαστε στα ημιτελικά κι αυτός είναι θα είναι ο βασικός μας στόχος. Έπειτα να τερματίσουμε όσο ψηλότερα μπορούμε στο πρωτάθλημα,κάτι που θα είναι δύσκολο, γιατί έχουμε σημαντικούς αντιπάλους. Όμως έχουμε καλούς παίκτες και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε και στο Europa League να πάμε όσο μακρύτερα γίνεται διότι στα ευρωπαϊκά κύπελλα υπάρχουν πολλές καλές ομάδες και όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεν θα βάλουμε όμως όρια. Όπου κι αν έπαιξα, πάντα προσπαθούσα για τη νίκη ανεξαρτήτως αντιπάλων. Κάποιες νικάς, άλλες χάνεις, άλλες το παιχνίδι λήγει ισόπαλο, εάν έχεις τη νοοτροπία να κερδίσεις και να ανταγωνιστείς στο υψηλότερο επίπεδο που μπορείς, όλα είναι ικανά να συμβούν στο ποδόσφαιρο».