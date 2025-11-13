Στο ΣΕΦ η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τον αγώνα Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις - ΦΩΤΟ - Real.gr

Στις κερκίδες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκε χθες η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και παρακολούθησε τον αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα αποδέχθηκε πρόσκληση της ΚΑΕ Ολυμπιακός και είδε το παιχνίδι μαζί με τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, ενώ πιο πίσω κάθησε ο Νίκος Τσάκος που είναι μεγάλος χορηγός της ερυθρόλευκης ομάδας μπάσκετ.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στενή συνεργάτης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόλναντ Τραμπ, είναι δραστήρια και ιδιαίτερα κοινωνική, από τις πρώτες μέρες της παρουσίας της στην Ελλάδα. Επίσης, σε συνέντευξή της έχει δηλώσει ότι «είναι ενεργητική, αγαπά να παρακολουθεί σπορ αλλά και να παίζει».

Κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα ανέφερε ότι είχε καλύψει τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, το 2004 για το ABC News.

