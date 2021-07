Στο Βερολίνο το Final Four της Euroleague το 2022

Η πρωτεύουσα της Γερμανίας θα φιλοξενήσει την αγωνιστική περίοδο 2021-22 το Final Four της EuroLeague, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει την επιστροφή (για τρίτη φορά) της καταληκτική φάσης της διοργάνωσης στο Βερολίνο και τη Mercedes-Benz Arena, το διάστημα 27-29 Μαΐου 2022.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η γερμανική πόλη υπήρξε εξαιρετικός συνεργάτης και στα δύο προηγούμενα Final Four που είχε υποδεχθεί, το 2009 και το 2016. Η Γερμανία, μάλιστα, θα γίνει η πρώτη χώρα που θα φιλοξενήσει back to back Final Four, καθώς το 2021 οικοδέσποινα ήταν η Κολωνία.