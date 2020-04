Στο νοσοκομείο ο θρύλος της Τότεναμ, Τζίμι Γκριβς - Δεν αναφέρθηκε Covid-19

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι Τζίμι Γκριβς νοσηλεύεται επί του παρόντος στο νοσοκομείο, είμαστε σε επαφή με την οικογένειά του και θα προσφέρουμε περαιτέρω ενημερώσεις», ανέφερε η Τότεναμ στο Twitter. «Όλοι οι σύλλογοι στέλνουν τις καλύτερες ευχές τους στον Τζίμι και την οικογένειά του.»

Ο σύλλογος του Λονδίνου δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση του Γκριβς.

Το ρεκόρ των 357 γκολ του Γκριβς στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου παραμένει σχεδόν μισό αιώνα από τότε που αποχώρησε ως επαγγελματίας παίκτης. Επίσης σημείωσε 44 γκολ σε 57 παιχνίδια για την εθνική Αγγλίας, καθιστώντας τον τέταρτο καλύτερο σκόρερ της χώρας πίσω από τους Γουέιν Ρούνεϊ, Μπόμπι Τσάρλτον και Γκάρι Λίνεκερ.

We can confirm that our record goalscorer Jimmy Greaves is currently being treated in hospital. We are in touch with his family and will provide further updates in due course.

Everybody at the Club sends their best wishes to Jimmy and his family. pic.twitter.com/tDneZxDc3m