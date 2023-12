Στο Νότιγχαμ ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, υπογράφει στη Φόρεστ

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της πορτογαλικής εφημερίδας «o jogo»-που επικαλείται και τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο-, ο Νούνο Εσπίρτιο Σάντο «βρίσκεται ήδη στην Αγγλία για να συναντηθεί με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και να υπογράψει συμβόλαιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός ταξίδεψε νωρίς το απόγευμα αυτής της Τρίτης»

Ελεύθερος στην αγορά μετά την αποχώρηση από τη Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας πριν από λίγες εβδομάδες, ο 49χρονος Νούνο Εσπίρτιο Σάντο, θα αντικαταστήσει τον Στιβ Κούπερ στη Νότιγχαμ Φόρεστ, 17η επί του παρόντος στην Premier League, πέντε βαθμούς πάνω από γραμμή του υποβιβασμού.

Nottingham Forest confirms the departure of head coach Steve Cooper.

Everyone at Nottingham Forest would like to thank Steve for his superb contribution to our football club and wish him well in his future endeavours.