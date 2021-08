Στο Παρίσι ο Μέσι για να υπογράψει στην Παρί – Αποθέωση από οπαδούς - ΒΙΝΤΕΟ

Η Παρί δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο διάρκειας 13 δευτερολέπτων, που μεταξύ άλλων δείχνει ένα αεροπλάνο που πετάει, τις έξι Χρυσές Μπάλες του Μέσι με φόντο τον Πύργο του Αϊφελ, αλλά και μία εικόνα με τις φανέλες των Νεϊμάρ και Μπαπέ, με ένα κενό ενδιάμεσα, το οποίο προφανώς έρχεται να... καλύψει ο μέχρι πρότινος παίκτης της Μπαρτσελόνα.

Leo Messi with Paris Saint-Germain fans at the airport. Celebration time after official announcement. ?????? #PSG#Messipic.twitter.com/4Zu4V6wS7D