Στοίχισε στην Ντόρτμουντ η αποβολή του Μπέλιγχαμ - Real.gr

Η αποβολή του Μπέλιγχαμ στο 53′ αποδείχθηκε καθοριστική στην ελέξιξη της αναμέτρησης, Φράιμπουργκ-Ντόρτμουντ. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες, 1-1, στο «Europa Park», με τους «Βεστφαλούς» να χάνουν μεγάλη ευκαιρία για να βρεθούν μόνοι τους στην 2η θέση γνωρίζοντας ήδη από το βράδυ της Παρασκευής (12/12) για την ήττα της Λειψίας.

Η φάση που «σημάδεψε» το παιχνίδι σημειώθηκε στις αρχές του β’ μέρους, όταν η Ντόρτμουντ έμεινε με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Μπέλιγχαμ κι ενώ είχε την πρωτοπορία στο σκορ. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα, έφτασαν στην ισοφάριση και πίεσαν για την ανατροπή.