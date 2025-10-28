Στον δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: 7ος ο Κέιν, στην 10η θέση Χάαλαντ και Μπαπέ - Real.gr

Ο επιθετικός της RFS Ρίγα, Ντάρκο Λέμαγιτς με 27 γκολ και 27 βαθμούς ηγείται της κούρσας για το «Χρυσό Παπούτσι»», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου».

Βρίσκεται μπροστά από τον επιθετικό της Ρούναβικ, Κλάεμιντ Όλσεν (26 γκολ με 26 βαθμούς), ενώ το σχετικό βάθρο συμπληρώνουν οι Κάσπερ Χεγκ(Μπόντο/Γκλιμτ), Ντάνιελ Κάρλσμπακ (Σάρμποργκ 08), Αουγκούστ Πρίσκε (Τζουργκάρντεν) και Ναχίρ Μπεσάρα (Χάμπαρμπι), όλοι τους με 17 γκολ και 25,5 βαθμούς.

Αμέσως μετά ακολουθεί ο Χάρι Κέιν (Μπάγερν) με 12 γκολ και 24 βαθμούς.